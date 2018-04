La Vignetta di The Silent Man

12/04/2018 | Vignette su Cinema e Film | The Silent Man

E' The Silent Man il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Ispirato alla vera storia di Mark Felt, ex informatore dell'FBI soprannominato Gola Profonda. Fu il più famoso informatore segreto nella storia degli USA, l'uomo che aiutò i giornalisti Bob Woodward e Carl Bernstein a scoprire lo scandalo Watergate. Sacrificò famiglia, carriera e libertà per divulgare le informazioni di cui era in possesso

The Silent Man ci mostra il caso Watergate come non lo abbiamo mai visto prima d'ora adottando il punto di vista delle più alte cariche al potere, una straordinaria finestra aperta su un governo nello scompiglio. La storia del profondo livello di corruzione della Casa Bianca, di cui l'effrazione nel quartier generale del Comitato Nazionale Democratico fu soltanto un esempio isolato.



beppebeppetti.com per voto10.it