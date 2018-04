La vignetta di Molly's Game

19/04/2018 | Vignette su Cinema e Film | Molly's Game

E’ Molly’s Game il film protagonista della vignetta realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Aaron Sorkin, affermato sceneggiatore, debutta nella regia adattando e dirigendo per il grande schermo il libro autobiografico dell'ex sciatrice Molly Bloom. Fallito l'obiettivo delle Olimpiadi, si trasferì a Los Angeles dove in breve tempo mise in piedi il più esclusivo giro di poker clandestino della città, che gestì per otto anni: era frequentato da celebrità (tra di loro Ben Affleck, Tobey Maguire e Leonardo DiCaprio), imprenditori e miliardari, muoveva centinaia di milioni di dollari ed era ambitissimo. Era lei a decidere chi ne avrebbe fatto parte e chi no, rendendola ambita come amica e amante, dandole accesso alla vita più esclusiva e consentendole introiti per circa quattro milioni di dollari l'anno. Almeno finchè il giro non fu scoperto e smantellato dall'FBI.



beppebeppetti.com per voto10.it