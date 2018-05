La vignetta di Game Night - Indovina chi muore stasera?

03/05/2018 | Vignette su Cinema e Film | Game Night - Indovina chi muore stasera?

E’ Game Night - Indovina chi muore stasera? il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Max e Annie sono soliti riunirsi ogni settimana assieme ad altre coppie per una serata di giochi di società. Una di queste sere Brooks, attraente e carismatico fratello di Max, propone un particolare gioco di ruolo con in palio una splendida auto: dovranno risolvere un misterioso delitto, con tanto di criminali e agenti federali improvvisati. Due uomini irrompono e rapiscono Brooks... sarà davvero una finzione? Quando i sei partecipanti super competitivi si apprestano a risolvere il caso in vista della vittoria, scoprono che né il "gioco" - né tantomeno Brooks - sono quel che sembrano. Nel corso di una caotica notte, gli amici si ritrovano sempre più invischiati in situazioni che progressivamente prendono delle pieghe inaspettate.



beppebeppetti.com per voto10.it