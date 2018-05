La vignetta di Show Dogs - Entriamo in scena

10/05/2018 | Vignette su Cinema e Film | Show Dogs - Entriamo in scena

E’ Show Dogs - Entriamo in scena il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Max è un cane di razza rottweiler, duro e solitario. Lui e il suo partner umano Frank sono agenti dell'FBI, e stanno indagando sul rapimento di un cucciolo di panda da parte di una banda di trafficanti illegali di animali. Tramite un indizio scoprono che il piccolo sta per essere venduto ad una prestigiosa mostra canina, alla quale Max dovrà partecipare sotto copertura. L'esperienza gli insegnerà che fidarsi degli amici è meglio che lavorare da soli.



beppebeppetti.com per voto10.it