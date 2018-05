La vignetta di Deadpool 2

17/05/2018 | Vignette su Cinema e Film | Deadpool 2

E’ Deadpool 2 il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Deadpool è tornato e questa volta non è solo: in questo secondo capitolo, il supereroe più dissacrante della Marvel crea un nuovo team, l'X-Force, con l'obiettivo di proteggere un ragazzino da Cable (Josh Brolin), mutante venuto dal futuro per ucciderlo, per diversi aspetti la nemesi di Deadpool.

In Deadpool 2 oltre ai protagonisti mutanti del primo film come Colosso e Testata Mutante Negasonica, entreranno in scena altri personaggi con poteri straordinari come Domino (Zazie Beets), in grado di piegare le probabilità a proprio vantaggio, Black Tom Cassidy (Jack Kesy), il cui potere consiste nel manipolare l'energia attraverso le piante.



beppebeppetti.com per voto10.it