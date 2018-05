La vignetta di Solo: A Star Wars Story

24/05/2018 | Vignette su Cinema e Film | Solo: A Star Wars Story

E' Solo: A Star Wars Story il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Ron Howard dirige il secondo spin-off della saga di Star Wars, dedicato ai trascorsi di uno dei suoi personaggi più noti ed amati. Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

Accanto ad Alden Ehrenreich ci sono Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.



beppebeppetti.com per voto10.it