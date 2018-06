La vignetta di Jurassic World: Il regno distrutto

08/06/2018 | Vignette su Cinema e Film | Jurassic World: Il regno distrutto

E’ Jurassic World: Il regno distrutto il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Dopo gli avvenimenti a cui abbiamo assistito nello scorso capitolo della saga, il parco Jurassic World è ormai dismesso e i dinosauri si aggirano liberi nelle foreste di Isla Nublar. Quando il vulcano dormiente dell'isola si risveglia, l'ex addestratore di velociraptor Owen Grady (Chris Pratt) e la vecchia responsabile del parco Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) decidono di tornare in azione per salvare i dinosauri sopravvissuti da una catastrofe che li porterebbe a una nuova estinzione.

Owen intende trovare Blue, il suo velociraptor ancora disperso nella natura selvaggia, mentre Claire ha sviluppato un rispetto per queste creature, divenute ormai la sua missione. Arrivati sull'isola mentre la lava comincia a scendere, la loro spedizione scopre che una cospirazione potrebbe riportare il nostro intero pianeta ad un pericoloso stato di disordine che non si vedeva dai tempi della preistoria. Questa volta, i nostri due eroi potranno contare sullo sguardo lucido e lungimirante del professor Ian Macolm (Jeff Goldblum), specialista della teoria del caos e sopravvissuto agli attacchi di oltre vent'anni prima.



beppebeppetti.com per voto10.it