La vignetta di Ogni giorno

E' Ogni giorno il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Rhiannon (Angourie Rice), introversa sedicenne con una situazione familiare non facilissima ed un fidanzato egocentrico, scopre la sua anima gemella in qualcuno che mai si sarebbe aspettata. Lui è uno spirito di nome A, che ha la caratteristica di risiedere ogni giorno in un nuovo corpo. Il possesso, della durata di sole 24 ore, deve riguardare persone della stessa età e che siano legate in qualche modo all'individuo precedente. Sempre più innamorati, i due dovranno fare i conti con le difficoltà legate a una simile relazione. Dal romanzo best-seller di David Levithan.



