La vignetta di Sposami, stupido!

E’ Sposami, stupido! il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Il giovane Yassine arriva a Parigi dal Marocco per studiare architettura, munito di regolare visto per studenti. Purtroppo, tradito dalla sveglia che non suona, non riesce a presentarsi all'esame. Finisce così per perdere il visto e ritrovarsi di colpo immigrato irregolare... a meno di non sposarsi! Dopo aver incassato rifiuti da parte delle possibili fidanzate, ricorre all'ultima ed estrema risorsa: inscenare un finto matrimonio gay assieme al suo migliore amico francese, Fred. Per attuare il piano dovranno superare diversi ostacoli, tra cui un tenace e sospettoso ispettore di polizia deciso ad indagare sulla eventuale natura truffaldina della loro unione.



beppebeppetti.com per voto10.it