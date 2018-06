La vignetta di Tully

28/06/2018 | Vignette su Cinema e Film | Tully

E' Tully il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

In questa commedia Charlize Theron interpreta Marlo, una mamma con tre figli a cui badare faticosamente mentre il marito è fuori per lavoro. A portare un raggio di sole in una quotidianità divenuta stressante ail limiti della sopportazione sarà una nuova tata notturna di nome Tully (Mackenzie Davis), giovane Mary Poppins giunta per prendersi cura dei bimbi e soprattutto della loro esaurita madre. Dopo le iniziali difficoltà nell'abituarsi ai modi stravaganti e alternativi della neo-assunta, Marlo stringerà con Tully un'alleanza che si trasformerà in una sincera amicizia.



beppebeppetti.com per voto10.it