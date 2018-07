La vignetta di Prendimi

05/07/2018 | Vignette su Cinema e Film | Prendimi!

E’ Prendimi il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

All'età di nove anni cinque amici decidono di sfidarsi annualmente, nel mese di Maggio, in una versione senza barriere del gioco del "tag" (meglio noto in Italia con nomi come "acchiapparella" o "ce l'hai"). Da adulti continuano ad affrontarsi senza esclusione di colpi, a costo di mettere a rischio salute, lavoro e relazioni personali. Stavolta il mese della sfida coincide col matrimonio del solo giocatore ancora imbattuto, potenzialmente un comodo bersaglio. Ma gridare "preso!" non sarà tanto facile.



beppebeppetti.com per voto10.it