La vignetta di 12 Soldiers

E’ 12 Soldiers il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Dal libro Horse Soldiers di Doug Stanton. La storia, portata alla luce solo in tempi recenti, dei primi soldati statunitensi che giunsero in Afghanistan all'indomani degli attacchi terroristici dell'11 Settembre 2001. Dodici uomini, paramilitari della CIA e delle forze speciali, partiti volontariamente per contrastare la terribile minaccia dei Talebani. Lontani dalle famiglie, in uno dei territori più ostili e pericolosi del mondo, dovettero conquistarsi la fiducia dei loro alleati locali (la debole Alleanza del Nord) per garantire la vittoria finale.



