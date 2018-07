La vignetta di Skyscraper

19/07/2018 | Vignette su Cinema e Film | Skyscraper

E’ Skyscraper il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Dwayne Johnson, nuovamente diretto da Rawson Marshall Thurber (avevano già lavorato assieme nella action comedy "Una spia e mezzo"), è protagonista in un disaster movie adrenalinico. Lo vediamo nei panni di Will Ford, ex leader del team di recupero ostaggi dell'FBI nonchè veterano di guerra in Iraq. Rimasto menomato sul campo di battaglia (un'esplosione gli ha portato via una gamba al di sotto del ginocchio), ora lavora all'ispezione e al controllo di sicurezza dei grattacieli di tutto il mondo. A tale scopo si è trasferito con la famiglia ad Hong Kong, in quello che è considerato il più alto e - a parole - sicuro edificio del mondo. Drammatici eventi all'interno della struttura costringeranno invece Will ad entrare in azione per salvare i suoi cari.



beppebeppetti.com per voto10.it