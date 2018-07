La vignetta di Ocean's 8

26/07/2018 | Vignette su Cinema e Film | Ocean's 8

E’ Ocean's 8 il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

A metà tra sequel e spinoff della celebre trilogia firmata da Steven Soderbergh, il film ci mostra in azione una nuova banda composta stavolta da donne truffatrici. A capitanarle troviamo l'astuta Debbie Ocean (Sandra Bullock), sorella di Danny, intenzionata a mettere a segno il colpo del secolo durante l'annuale Met Gala diNew York. Ad affiancarla nell'impresa saranno tra le altre Lou (Cate Blanchett), Rose (Helena Bonham Carter), Daphne (Anne Hathaway) e Nine Ball (Rihanna). Ma dovranno stare attente a non attirare i sospetti di un curatore d'arte (Richard Armitage), di un broker assicurativo (James Corden) e dell'ex fiamma di Debbie, nonché bersaglio della rapina (Damian Lewis).



beppebeppetti.com per voto10.it