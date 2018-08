La vignetta di Dark Hall

02/08/2018 | Vignette su Cinema e Film | Dark Hall

E’ Dark Hall il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Dal romanzo Down a Dark Hall (1974) di Lois Duncan. AnnaSophia Robb interpreta Kit Gordy, ragazza difficile e problematica che viene mandata alla Blackwood Boardind School. All'interno della scuola, gestita dall'eccentrica preside Madame Duret (Uma Thurman), Kit e le sue compagne scopriranno un antico segreto con origini paranormali.



beppebeppetti.com per voto10.it