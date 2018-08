La vignetta di Shark - Il primo squalo

09/08/2018 | Vignette su Cinema e Film | Shark - Il primo squalo

E’ Shark - Il primo squalo il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Dal romanzo horror fantascientifico MEG (1997) di Steve Alten. Jonas Taylor (Jason Statham) è un paleontologo ed esperto di salvataggi subacquei che lavora per la Marina degli Stati Uniti. Il dottor Minway Zang (Winston Chao), visionario oceanografo cinese, lo incarica di salvare l'equipaggio di un sommergibile oceanico che ha subito l'attacco di una imponente creatura finora creduta estinta: un megalodon, squalo preistorico di quasi 23 metri di lunghezza. Jonas, già in passato trovatosi faccia a faccia col "mostro, dovrà affrontare le sue paure per fronteggiare la minaccia e recuperare i malcapitati ora bloccati nel sommergibile sul fondo della fossa più profonda del Pacifico. Nell'impresa avrà al suo fianco la figlia di Zang, Suyin (Bingbing Li).



beppebeppetti.com per voto10.it