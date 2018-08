La vignetta di Ant-Man and The Wasp

16/08/2018 | Vignette su Cinema e Film | Ant-Man and The Wasp

E’ Ant-Man and The Wasp il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Nel ventesimo atto del Marvel Cinematic Universe ritroviamo Paul Rudd nei panni di Scott Lang, meglio noto come Ant-Man, ormai diviso tra le responsabilità di supereroe e quelle di padre. L'entomologo Hank Pym (Michael Douglas) e sua figlia Hope (Evangeline Lily) ricompaiono proponendogli una nuova missione nel Regno Quantico (dove Scott si era già avventurato nel capitolo precedente) in cui dovranno portare alla luce segreti del passato. Il plurale è d'obbligo perchè Hope sarà parte attiva dell'impresa indossando la "divisa" dell'eroina The Wasp, ereditata da sua madre Janet (Michelle Pfeiffer).



beppebeppetti.com per voto10.it