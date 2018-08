La vignetta di Come ti divento bella

23/08/2018 | Vignette su Cinema e Film | Come ti divento bella

E’ Come ti divento bella il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Renee Bennett, giovane donna continuamente in lotta con le insicurezze dovute al suo aspetto fisico, cade battendo la testa. Al risveglio è convinta di essere diventata la donna più bella e sexy del Mondo. Sebbene gli altri non la vedano mutata esteticamente, quella ritrovata fiducia in se stessa cambia radicalmente la sua vita, anche a livello lavorativo . Ma cosa accadrebbe se realizzasse che il suo aspetto fisico è rimasto lo stesso di prima?



beppebeppetti.com per voto10.it