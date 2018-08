La vignetta di Mission: Impossible - Fallout

30/08/2018 | Vignette su Cinema e Film | Mission: Impossible - Fallout

E’ Mission: Impossible - Fallout il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

In questo sesto capitolo della fortunata saga action-spionistica, Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team dovranno fronteggiare le dure conseguenze di una missione fallita. Li attende una corsa contro il tempo, nel tentativo di prevenire una catastrofe globale, affrontando assassini ed ex alleati. Tra i nuovi arrivi nel cast troviamo Henry Cavill ed Angela Bassett.



beppebeppetti.com per voto10.it