La vignetta di Mamma Mia! Ci risiamo

06/09/2018 | Vignette su Cinema e Film | Mamma Mia! Ci risiamo

E’ Mamma Mia! Ci risiamo il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Dieci anni dopo l'uscita del primo, acclamato capitolo, si torna sull'isola greca di Kalokairi per un nuovo originale musical basato sulle intramontabili canzoni degli ABBA. Situato a metà tra seguito e prequel, il film è situato alcuni anni dopo gli eventi del precedente ma si muove in altalena con il 1979. Vale a dire l'anno in cui Donna Sheridan (ancora ovviamente Meryl Streep, confermata assieme al resto del cast) giunse per la prima volta sull'isola ed ebbe il primo incontro con i tre "possibili" padri di sua figlia Sophie.



beppebeppetti.com per voto10.it