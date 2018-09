La vignetta di Gotti - Il primo padrino

13/09/2018 | Vignette su Cinema e Film | Gotti - Il primo padrino

E’ Gotti - Il primo padrino il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

John Travolta è John Gotti, il boss italo-americano a capo della famiglia Gambino di New York durante gli anni '80. A suo modo una celebrità, un re del crimine assoluto, in apparenza intoccabile dalla legge. Ma quando decide di lasciare in eredità al figlio il comando della sua potentissima organizzazione, le cose non vanno come lui avrebbe voluto. Gotti jr. prende infatti una strada completamente diversa da quella del genitore, la via dell'illegalità per la quale era stato cresciuto, puntando invece ad abbandonare la delinquenza e redimere il nome dei Gotti.



beppebeppetti.com per voto10.it