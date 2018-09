La vignetta di Gli Incredibili 2

20/09/2018 | Vignette su Cinema e Film | Gli Incredibili 2

E’ Gli Incredibili 2 il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

A quattrordici anni dall'uscita in sala del precedente capitolo, ritroviamo la famiglia Parr in una una nuova avventura di respiro super-eroico. Questa volta vedremo Bob/Mr. Incredible rimanere a casa per badare ai figli Flash e Violetta, ai quali si è aggiunto il sorprendente nuovo nato Jack-Jack. Poichè l'opinione pubblica è divenuta ostile alla categoria dei supereroi, Helen ovvero Mrs. Incredible sarà infatti impegnata contro il crimine nel contesto di una campagna per la riabilitazione della loro categoria, riprendendo per l'occasione la sua storica identità di Elastigirl. In tutto ciò non mancherà l'occasione di unire le forze contro un nuovo temibile supercattivo: l'Ipnotizzaschermi.



beppebeppetti.com per voto10.it