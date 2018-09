La vignetta di BlacKkKlansman

27/09/2018 | Vignette su Cinema e Film | BlacKkKlansman

E’ BlacKkKlansman il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Negli USA dei primi anni '70, periodo di grandi sconvolgimenti e lotte per i diritti civili, Ron Stallworth (John David Washington) si trova ad essere il primo detective afroamericano nel dipartimento di polizia di Colorado Springs. Tutti i colleghi accolgono il suo arrivo con ostilità e scetticismo. Ron decide quindi di farsi un nome compiendo un'impresa tanto rischiosa quanto importante per la sua comunità: inflitrarsi tra le fila del Ku Klux Klan ed esporne i crimini. Per farlo si finge un estremista razzista, riuscendo presto ad entrare nella cerchia più ristretta del Klan e coltivando persino una relazione col Gran Maestro David Duke (Topher Grace). Durante l'indagine Ron verrà a conoscenza di un complotto mortale ed unirà le forze col suo collega Flip Zimmerman (Adam Driver), anche lui presente agli incontri del KKK, per distruggere il gruppo razzista.



beppebeppetti.com per voto10.it