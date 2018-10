La vignetta di Venom

04/10/2018 | Vignette su Cinema e Film | Venom

E’ Venom il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Tom Hardy, sei anni dopo aver vestito i panni del possente Bane nel terzo Batman di Nolan, torna a frequentare il genere interpretando uno dei personaggi più complessi e "tosti" del Marvel Universe. Il giornalista investigativo Eddie Brock indaga sugli esperimenti illegali di una organizzazione senza scrupoli chiamata Life Foundation, ma sarà contaminato da uno degli oggetti di tali sperimentazioni: un organismo simbiontico alieno. La fusione consente alla creatura di fornire a Eddie straordinari poteri e insieme generare un ibrido in cui due entità abitano un unico corpo. E devono lavorare assieme.



beppebeppetti.com per voto10.it