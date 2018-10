La vignetta di A Star is Born

11/10/2018 | Vignette su Cinema e Film | A Star is Born

E’ A Star is Born il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Bradley Cooper debutta alla regia firmando l'ennesimo rifacimento di un classico (1937) del musical romantico che vanta già due remake a Hollywood (1954, 1976). Ne è anche protagonista nei panni di Jackson Maine, famoso musicista rock giunto al punto più basso della sua carriera. Imbattutosi nella talentuosa Ally (Lady Gaga), cameriera di giorno e cantante di notte in un pub, si offrirà di lanciarla nel firmamento dello spettacolo. Nasce così una relazione amorosa, che si incrinerà quando Maine verrà definitivamente oscurato dal crescente successo della sua donna.



beppebeppetti.com per voto10.it