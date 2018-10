La vignetta di Soldado

18/10/2018 | Vignette su Cinema e Film | Soldado

E' Soldado il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

La guerra contro il narcotraffico non conosce regole, a costo di misure estreme. Quando i cartelli iniziano a far passare terroristi oltre il confine con gli USA, e un attentato suicida causa decine di vittime, le autorità decidono di rendere la lotta ancor più efferata. L'agente federale Matt Graver (Josh Brolin) contatta così il misterioso Alejandro Gillick (Benicio Del Toro), la cui famiglia è stata uccisa da un boss della droga. La sua decisione di rapire la figlia di un boss avrà conseguenze drammatiche.



beppebeppetti.com per voto10.it