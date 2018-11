La vignetta di Ti presento Sofia

01/11/2018 | Vignette su Cinema e Film | Ti presento Sofia

E’ Ti presento Sofia il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Gabriele (Fabio De Luigi), ex rocker ora negoziante di strumenti musicali, è un papà divorziato che concentra tutte le sue goffe premure sulla figlia Sofia (Caterina Sbaraglia) di 10 anni. Non a caso ogni volta che gli amici gli presentano una possibile dolce metà, lui la fa scappare parlando solo ed esclusivamente dell'adorata bambina. Un giorno nella vita di Gabriele ricompare Mara (Micaela Ramazzotti), un'amica che non vedeva da dieci anni e che è diventata una dinamica ed indipendente fotografa. Purtroppo già al primo appuntamento Mara mette le cose in chiaro: non solo non ha intenzione di avere figli ma detesta i bambini. Troppo innamorato per dire la verità, lui le nasconde l'esistenza di Sofia. Da allora si susseguiranno le manovre più assurde, all'interno dell'appartamento di Gabriele, per fare in modo che nessuna delle due donne della sua vita incontri l'altra. Fino a quando ci riuscirà?



beppebeppetti.com per voto10.it