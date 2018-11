La vignetta di Hunter Killer - Caccia negli Abissi

08/11/2018 | Vignette su Cinema e Film | Hunter Killer - Caccia negli abissi

E’ Hunter Killer - Caccia negli Abissi il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Gerard Butler interpreta il protagonista Joe Glass, giovane capitano di un sommergibile americano. Durante la ricerca di un sottomarino statunitense in pericolo, scopre che un colpo di stato russo sta per essere messo in atto allo scopo di distruggere l'ordine mondiale. Insieme ad una squadra selezionata di Navy Seals, Glass dovrà inoltrarsi in acque nemiche per recuperare il presidente della Russia preso in ostaggio e impedire una Terza Guerra Mondiale.



beppebeppetti.com per voto10.it