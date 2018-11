La vignetta di Animali fantastici: I crimini di Grindelwald

15/11/2018 | Vignette su Cinema e Film | Animali fantastici: I crimini di Grindelwald

E’ Animali fantastici: I crimini di Grindelwald il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Secondo capitolo della saga spin-off ambientata nell'universo fantastico creato dalla scrittrice J.K. Rowlings, in un contesto situato decenni prima degli avvenimenti di Harry Potter. Trascorsi pochi mesi dagli avvenimenti che hanno scosso New York nel film precedente, l'ex studente di Hogwards e magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) viene arruolato da Albus Silente (Jude Law) per affrontare una nuova temibile minaccia. Il famigerato mago oscuro Gellert Grindelwaldt è evaso ed è intenzionato a sollevare la sua schiera di seguaci contro gli odiati "babbani". Newt dovrà recarsi nella magica Parigi, dove sorprese ed insidie lo attendono.



beppebeppetti.com per voto10.it