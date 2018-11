La vignetta di Robin Hood - L'origine della leggenda

22/11/2018 | Vignette su Cinema e Film | Robin Hood - L'origine della leggenda

E' Robin Hood - L'origine della leggenda il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Tornato dalle Crociate in Terra Santa, Robin di Loxley (Taron Egerton) scopre che la popolazione della contea di Nottingham è ridotta alla miseria ed alla fame sotto una corrotta tirannia. Per reagire a tanta ingiustizia, il coraggioso giovane lord decide di tramare per organizzare una rivolta contro la Corona d'Inghilterra. A prepararlo per questa impresa sarà Little John (Jamie Foxx), un capace comandante da lui conosciuto durante la guerra. Oltre a sconfiggere gli oppressori del suo popolo, Robin avrà forse modo di riconquistare un amore che credeva perduto.



beppebeppetti.com per voto10.it