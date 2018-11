La vignetta di Bohemian Rhapsody

29/11/2018 | Vignette su Cinema e Film | Bohemian Rhapsody

E’ Bohemian Rhapsody il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Rami Malek ha l'onore di impersonare Freddie Mercury, il leggendario frontman dei Queen, in una biografia che ripercorre la travolgente ascesa di una delle band più amate ed innovative nella storia della musica mondiale. Gli inizi, la scalata alla vetta delle classifiche grazie ad un sound rivoluzionario, poi le tensioni nate all'interno del gruppo per via dello stile di vita di Freddie e i la tragedia dell'AIDS che colpirà il grande cantante senza lasciargli scampo. Fino a quella indimenticabile performance, la reunion al concerto del Live Aid nel 1985.



beppebeppetti.com per voto10.it