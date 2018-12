La vignetta di Alpha: Un'amicizia forte come la vita

06/12/2018 | Vignette su Cinema e Film | Alpha: Un'amicizia forte come la vita

E’ Alpha: Un'amicizia forte come la vita il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Un viaggio di crescita e iniziazione ambientato ventimila anni fa, durante l'ultima Era Glaciale. Rimasto ferito durante una battuta di caccia e creduto morto dai compagni, un giovane uomo delle caverne (Kodi Smit-McPhee) si trova costretto a lottare contro i pericoli di una natura selvaggia e ostile. Quando un branco di lupi lo attacca riesce a difendersi ferendo il più ostinato della cucciolata, che viene così lasciato indietro dagli altri membri del branco in ritirata. L'animale e l'uomo condivideranno lo stesso destino, affrontando insieme diverse insidie nel lungo cammino in cerca della strada di casa.



beppebeppetti.com per voto10.it