13/12/2018 | Vignette su Cinema e Film | Un piccolo favore

E’ Un piccolo favore il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Paul Feig dirige Anna Kendrick nel ruolo di Stephanie, mamma blogger che indaga sulla scomparsa della sua migliore amica Emily (Blake Lively). Il marito di Emily, Sean (Henry Golding) la affiancherà in questa ricerca ricca di rivelazioni, segreti, colpi di scena.



beppebeppetti.com per voto10.it