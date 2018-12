La vignetta di Il ritorno di Mary Poppins

20/12/2018 | Vignette su Cinema e Film | Il ritorno di Mary Poppins

E’ Il ritorno di Mary Poppins il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Sono sempre i racconti della scrittrice P.L. Travers l'ispirazione per questo atteso sequel, ambientato venti anni dopo le vicende narrate nell'indimenticato classico Disney del 1964. I piccoli Jane e Michael Banks sono ormai divenuti giovani adulti, ciascuno alle prese con i suoi problemi. Michael (Ben Whishaw) ha seguito la tradizione di famiglia ed è stato assunto nella stessa banca del papà, ma il suo impiego è a tempo determinato. Lui e i suoi bambini stanno attraversando inoltre un periodo duro dopo la morte della moglie, e la loro casa si trova perennemente nel caos e nel disordine. Jane (Emily Mortimer) li aiuta come può, essendo spesso occupata nelle sue battaglie come attivista (impulso ereditato dalla mamma). La situazione peggiora quando la casa di Michael rischia di finire pignorata. Come possono conoscere il senso della magia e della meraviglia bambini costretti a crescere prematuramente, e a portare sulle spalle il peso di situazioni tanto dolorose? La risposta è Mary Poppins (Emily Blunt), la magica tata dalle infinite risorse, che ricomparirà senza essere invecchiata di un giorno accompagnata dal lampionaio Jack (Lin-Manuel Miranda). Mary riporterà la gioia e l'amore nelle vite dei piccoli Banks, coinvolgendoli in una serie di incredibili avventure e stravaganti incontri.



beppebeppetti.com per voto10.it