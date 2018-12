La vignetta di Spider-Man: Un nuovo universo

27/12/2018 | Vignette su Cinema e Film | Spider-Man: Un nuovo universo

E’ Spider-man: Un nuovo universo il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Primo lungometraggio animato ufficiale sfornato dal franchise di Spidey, il film si colloca in un Ragno-Verso alternativo in cui più di una persona può indossare la maschera del supereroe. Dopo la morte di Peter Parker il suo costume è preso in eredità da Miles Morales, adolescente di Brooklyn afro-americano di origini portoricane. Timido e insicuro come il Peter originale (ma la sua famiglia è ancora in vita!), appassionato di street art, il ragazzo viene morso da un ragno radioattivo durante un escursione nei sotterranei della Grande Mela. Grandi poteri comportano non solo grandi responsabilità ma diversi super-cattivi in agguato. E quando la minaccia si presenta davvero seriamente, Miles dovrà allearsi con gli Spider-Man di altre dimensioni per fronteggiarla.



beppebeppetti.com per voto10.it