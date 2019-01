La vignetta di Aquaman

03/01/2019 | Vignette su Cinema e Film | Aquaman

E’ Aquaman il film protagonista della vignetta di questa settimana, realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Jason Momoa torna nei panni dell'eroe DC Comics creato nel 1941 da Mort Weisinger e Paul Norris. In questo primo lungometraggio interamente dedicato, situato dopo gli eventi di Justice League, il protagonista si assume le sue responsabilità e fa ritorno ad Atlantide per diventarne il sovrano. Ma il suo fratellastro Orm (Patrick Wilson), insieme al malvagio mercenario Black Mantha (Yahya Abdul-Mateen II), cospira per usurpare il trono e muovere guerra al genere umano invadendo così la superficie. Diviso tra la lealtà al proprio popolo e quella verso l'umanità, Aquaman dovrà trovare il modo per garantire la pacifica convivenza tra le due parti.



beppebeppetti.com per voto10.it