La vignetta di Non ci resta che il crimine

E’ Non ci resta che il crimine il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

La nuova commedia diretta da Massimiliano Bruno ha per protagonisti Sebastiano (Alessandro Gassmann), Moreno (Marco Giallini) e Giuseppe (Gianmarco Tognazzi), tre amici di lunga data sempre a corto di denaro ma votati all'arte di arrangiarsi. Per sbarcare il lunario decidono di metter in pratica un'originale idea: organizzare un tour alla scoperta dei luoghi di Roma che furono teatro delle gesta della famigerata Banda della Maiana. Per uno scherzo del destino saranno catapultati nel 1982, durante il periodo degli indimenticati mondiali di calcio, e si troveranno faccia a faccia con veri membri della Banda all'epoca coinvolti nel giro delle scommesse calcistiche clandestine.



beppebeppetti.com per voto10.it