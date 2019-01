La vignetta di Glass

17/01/2019 | Vignette su Cinema e Film | Glass

E’ Glass il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Dopo Unbreakable e Split il regista M. Night Shyamalan torna sul tema dei supereroi - e relativi antagonisti - collocati in un contesto reale con questo terzo atto della saga, in cui rivediamo tra i protagonisti Bruce Willis nel ruolo di David Dunn. L'uomo indistruttibile tenterà di arginare la ferocia della Bestia risvegliatasi dentro Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), detto anche l'Orda, il folle assassino dalle molteplici personalità. Sui due si estende l'ombra di un'altra temibile vecchia conoscenza: Elijah Price, (Samuel L. Jackson) alias l'uomo di vetro, in possesso di scottanti segreti riguardanti l'esistenza di entrambi.



beppebeppetti.com per voto10.it