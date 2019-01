La vignetta di La favorita

24/01/2019 | Vignette su Cinema e Film | La favorita

E’ La favorita il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Inghilterra, inizio del 18° Secolo. Mentre il regno è impegnato nel conflitto contro la Francia il trono è occupato dalla fragile regina Anna (Olivia Colman), una donna di indole instabile e capricciosa che si lascia facilmente influenzare da chi le è accanto. A manipolare la regina è in particolare Lady Sarah (Rachel Weisz), astuta nobildonna intenzionata a prolungare la guerra per trattare col nemico da posizione di forza anche a costo di raddoppiare le tasse sui sudditi. A corte giunge però una donna destinata a contenderle il ruolo di favorita. Si tratta Lady Abigail (Emma Stone), lontana parente di Lady Sarah, a lei inferiore socialmente ma dotata di un carattere determinato forgiato da passati abusi e ingiustizie subite. Ha inizio la spietata contesa per entrare nelle grazie della regnante.



beppebeppetti.com per voto10.it