La vignetta di Dumbo

28/03/2019 | Vignette su Cinema e Film | Dumbo

E’ Dumbo il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Tim Burton reinterpreta in versione live action Il delizioso, immortale classico Disney del 1941. Colin Farrell è Holt Farrier, ex artista circense, che al ritorno dall'esperienza in guerra trova la propria vita stravolta. Max Medici (Danny DeVito), il proprietario del circo, lo assume per prendersi cura di un elefante appena nato di nome Dumbo. Quest'ultimo è oggetto di scherno da parte dello staff del circo per via delle sue orecchie dalle dimensioni sproporzionate. Quando però i figli di Holt scoprono che l'apparente difetto di Dumbo lo rende capace di volare, il futuro e la carriera del piccolo pachiderma prendono una svolta improvvisa. L'impresario V.A. Vandevere (Michael Keaton) e l'artista aerea Colette Marchant (Eva Green) riescono infatti ad assumerlo come attrazione dello straordinario circo Dreamland, per trasformarlo in una star. Holt scoprirà però che dietro a quella facciata luccicante si celano oscuri segreti.



beppebeppetti.com per voto10.it