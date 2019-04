La vignetta di Shazam!

04/04/2019 | Vignette su Cinema e Film | Shazam!

E’ Shazam! il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

La forza di Ercole, il coraggio di Achille, la velocità di Mercurio, sono solo alcuni dei poteri di cui dispone questa leggenda dei comics (quasi coetaneo di superman, sul piano editoriale!) ora sugli schermi per mano del regista David F. Sandberg. Il protagonista è Billy Batson (Asher Angel), adolescente orfano problematico che vive a Philadelphia e sta per essere accolto dalla diciassettesima famiglia consecutiva. Un giorno si trova trasportato in una zona al centro del tempo e dello spazio, dove un anziano mago lo sceglie come suo campione e lo dota di facoltà sovraumane. Pronunciando una semplice formula, il ragazzo potrà trasformarsi in una versione adulta e supereroistica di se stesso (Zachary Levi) mantenendo però l'animo di un teenager. Billy dovrà imparare in fretta a gestire e dominare quelle incredibili capacità, anche per fronteggiare la minaccia del perfido dottor Sivana (Mark Strong).



beppebeppetti.com per voto10.it