La vignetta di Hellboy

E’ Hellboy il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

La regia di Neill Marshall riporta sugli schermi il supereroe/detective protagonista delle graphic novel di Mark Mignola. In questa nuova avventura il semidemone (David Harbour) che protegge la Terra dalla minaccia delle creature sovrannaturali dovrà vedersela con Nimue (Milla Jovovich), la Regina di Sangue, antica e potente strega medioevale tornata dal mondo dei morti ed ansiosa di sterminare per vendetta il genere umano.



beppebeppetti.com per voto10.it