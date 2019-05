La vignetta di John Wick 3 - Parabellum

16/05/2019 | Vignette su Cinema e Film | John Wick 3 - Parabellum

E’ John Wick 3 - Parabellum il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

“Se vuoi la pace, prepara la guerra", è il detto latino a cui si riferisce il titolo. Dopo aver chiuso i conti con Santino D'Antonio alla fine del precedente capitolo, il super killer John Wick (Keanu Reeves) si ritrova scomunicato dal sindacato degli assassini e con una taglia di 14 milioni di dollari sulla testa. Braccato da un esercito di criminali, si rifugia a New York in cerca di aiuto dalla sua amica e "collega" Sofia (Halle Berry), che ancora si fida di lui.



beppebeppetti.com per voto10.it