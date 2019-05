La vignetta di Aladdin

23/05/2019 | Vignette su Cinema e Film | Aladdin

E’ Aladdin il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Un altro classico d'animazione Disney torna sullo schermo con attori "in carne ed ossa", grazie alla regia di un veterano dell'action e della commedia. Il malvagio stregone Jafar (Marwan Kenzari), intenzionato a spodestare il Sultano e regnare su Agrabah, spinge con l'inganno un ragazzo di strada di nome Aladdin (Mena Massoud) ad entrare nella Grotta delle Meraviglie. Qui il giovane trova una lampada magica contenente il celeberrimo genio (Will Smith) in grado di esaudire tre desideri. Quello di Aladdin è di essere trasformato in un principe per conquistare la bella figlia del Sultano, Jasmine (Naomi Scott), sulla quale anche Jafar ha messo gli occhi. Lei è però restia a sposare un nobile e vivere una vita decisa da altri, mentre per Aladdin sarà dura fingersi qualcuno che non è mai stato.



beppebeppetti.com per voto10.it