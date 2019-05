La vignetta di Rocketman

30/05/2019 | Vignette su Cinema e Film | Rocketman

E’ Rocketman il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Vita ed irresistibile ascesa sul palcoscenico della leggenda musicale Elton John , accompagnata dalle sue canzoni più famose. Ad interpretare l'artista è Taron Egerton, che ha doppiato il gorilla Johnny nel cartoon Sing e qui esegue le performance vocali in prima persona. Come un timido ragazzo di provincia, pianista prodigio, si trasformò in una delle icone più rappresentative della cultura pop. Gli anni alla Royal Academy of Music, la lunga e fruttuosa collaborazione con il paroliere Bernie Taupin (Jamie Bell), ma anche l'accettazione della propria omosessualità e la lotta contro depressione e sostanze stupefacenti. Un ritratto a tutto tondo firmato da Dexter Fletcher, secondo regista - non accreditato - di Bohemian Rhapsody.



beppebeppetti.com per voto10.it