La vignetta di X-Men: Dark Phoenix

06/06/2019 | Vignette su Cinema e Film | X-Men: Dark Phoenix

E’ X-Men: Dark Phoenix il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Questo dodicesimo lungometraggio della saga si svolge nel 1992, dieci anni dopo gli eventi "X-Men - Apocalisse". I mutanti cresciuti ed addestrati dal professor Xavier (James McAvoy) sono divenuti un autentica squadra di supereroi, impegnata in missioni sempre più rischiose. Durante un salvataggio nello spazio, un brillamento solare colpirà Jean Gray (Sophie Turner) alias Fenice - una delle allieve più dotate di Xavier - provocando un aumento incontrollato dei suoi poteri telepatici e psicocinetici. Gradualmente la ragazza perde il controllo di se stessa, trasformandosi in una seria minaccia per gli altri X-Men e per l'intero genere umano: la terribile Fenice Nera. A ciò si aggiungono i piani di Lilandra (Jessica Chastain), aliena mutaforma che intende sfruttare la situazione a suo vantaggio manipolando Jean. Nel tentativo di salvare la loro amica, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniranno le forze con Mystica (Jennifer Lawrence) e Magneto (Michael Fassbender).



beppebeppetti.com per voto10.it