La vignetta de Il grande salto

13/06/2019 | Vignette su Cinema e Film | Il grande salto

E’ Il grande salto il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

In un quartiere della periferia romana vivono Rufetto (Giorgio Tirabassi, al suo esordio nella regia) e Nello (Ricky Memphis), due maldestri rapinatori. Dopo aver scontato quattro anni di carcere per via di un colpo andato male, sono ora costretti a portare avanti una mediocre esistenza. Il modo per venirne fuori sembrerebbe uno: riprendere in mano l'attività criminale e progettare una rapina. Ma ricominciare si rivelerà un'impresa più complicata del previsto.



beppebeppetti.com per voto10.it