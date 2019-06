La vignetta di Rapina a Stoccolma

20/06/2019 | Vignette su Cinema e Film | Rapina a Stoccolma

E’ Rapina a Stoccolma il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Il film si basa sugli incredibili eppure autentici fatti di cronaca avvenuti a Stoccolma nel 1973, destinati a diventare un clamoroso caso internazionale. Lars Nystrom (Ethan Hawke) prende in ostaggio alcuni impiegati durante una rapina alla banca centrale, con l'intento di far rilasciare dal carcere il suo amico Gunnar (Mark Strong). Il sequestro dura 6 giorni, durante i quali gli ostaggi - tra i quali in particolare Bianca (Noomi Rapace), moglie e madre di due figli - svilupperanno un complesso rapporto con il rapitore, che sembra avere a cuore le condizioni e le esigenze dei prigionieri. Tale connessione, rivelata da un successivo confronto piscologico, metterà in luce la forma patologica oggi nota come "sindrome di Stoccolma".



beppebeppetti.com per voto10.it