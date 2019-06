La vignetta di Toy Story 4

27/06/2019 | Vignette su Cinema e Film | Toy Story 4

E' Toy Story 4 il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Separati dal loro primo proprietario Andy, ormai al college dal capitolo precedente, Woody e gli altri giocattoli si sono stabiliti a casa della piccola Bonnie. La routine sarà sconvolta con l'arrivo di un nuovo membro del gruppo, Forkie, un cucchiaio-forchetta usa e getta che Bonnie ha trasformato in giocattolo. Forkie soffre di crisi esistenziali, si definisce "spazzatura", e spetta ai suoi compagni fargli capire cosa significhi essere uno di loro. Durante un viaggio in auto di Bonnie e famiglia, Forky fugge via. Per andare a salvarlo Woody si troverà nuovamente separato dai suoi amici, questa volta dalle parti di una piccola città. Mentre gli altri lo cercano, incontrerà in un negozio di antichità la sua vecchia fiamma, la bambola-pastorella di porcellana Bo Peep.



beppebeppetti.com per voto10.it