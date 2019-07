La vignetta di Annabelle 3

04/07/2019 | Vignette su Cinema e Film | Annabelle 3

E’ Annabelle 3 il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

L'universo narrativo di The Conjuring torna ad occuparsi della bambola malefica Annabelle, coinvolgendo i due protagonisti cardine del franchise. Decisi ad impedire al lugubre oggetto di seminare il male, i demonologi Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) la collocano nel loro Museo dell'Occulto dietro ad un vetro consacrato con tanto di benedizione da parte di un sacerdote. Ma una notte Annabelle risveglia gli altri spiriti ostili presenti nella stanza. Ora il loro bersaglio è la figlia di 10 anni dei Warren, Judy (McKenna Grace), e le sue amiche.



beppebeppetti.com per voto10.it